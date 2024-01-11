ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з хуситами – Politico

Євросоюз планує відправити щонайменше три військові кораблі для захисту суден у Червоному морі від нападів єменських повстанців-хуситів.

Про це пише видання Politico, яке ознайомилось із пропозицією Європейської служби зовнішніх справ.

В Європейському Союзі пропонують створити "нову операцію ЄС", яка "діятиме в більш широкому регіоні: від Червоного моря до Перської затоки" та може розпочатись уже наприкінці лютого.

"Точний розмір і склад операції буде предметом подальшого оперативного планування, але вона передбачатиме щонайменше три протиповітряні есмінці або фрегати з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року", - написано в пропозиції.

Нова місія буде спиратися на спільну операцію зі спостереження під проводом Франції під назвою "Агенор", яка охоплює всю Перську затоку, Ормузьку протоку і частину Аравійського моря.

Участь візьуть дев'ять європейських країн - Франції, це Бельгія, Греція, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія та Португалія.

За останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

Раніше ми писали, що США і Британія відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів, що було вже 26-й нападом хуситів на комерційні судноплавні шляхи з листопада минулого року.