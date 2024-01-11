ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з хуситами – Politico
Про це пише видання Politico, яке ознайомилось із пропозицією Європейської служби зовнішніх справ.
В Європейському Союзі пропонують створити "нову операцію ЄС", яка "діятиме в більш широкому регіоні: від Червоного моря до Перської затоки" та може розпочатись уже наприкінці лютого.
"Точний розмір і склад операції буде предметом подальшого оперативного планування, але вона передбачатиме щонайменше три протиповітряні есмінці або фрегати з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року", - написано в пропозиції.
Нова місія буде спиратися на спільну операцію зі спостереження під проводом Франції під назвою "Агенор", яка охоплює всю Перську затоку, Ормузьку протоку і частину Аравійського моря.
Участь візьуть дев'ять європейських країн - Франції, це Бельгія, Греція, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія та Португалія.
За останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.
Раніше ми писали, що США і Британія відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів, що було вже 26-й нападом хуситів на комерційні судноплавні шляхи з листопада минулого року.