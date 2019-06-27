115 чинних депутатів Ради знову висунуто кандидатами на виборах, - КВУ

115 чинних депутатів Верховної Ради знову висунуто кандидатами в депутати від 11 політичних партій на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Згідно з аналізом КВУ, 6% від загальної кількості зареєстрованих в Україні політичних партій подали виборчі списки кандидатів, а 94% зареєстрованих партій проігнорували вибори в Раду. З 352 зареєстрованих партій списки кандидатів у депутати подала 21 політична сила, інформує LB.ua.

"Відповідно до закону про політичні партії в Україні, якщо політична партія не висуває кандидатів на вибори Президента або вибори народних депутатів протягом 10 років, то це є підставою для анулювання її реєстраційного свідоцтва. Тож за результатами цих виборів Мін'юст мав би переглянути список політичних партій", - заявив Рибачок.

Повідомляють, що 21 депутата Ради висунуто кандидатом від партії "Європейська Солідарність", 17 депутатів - від партії "Батьківщина", 16 - від Радикальної партії, 15 - від "Опозиційною платформи - За життя", 12 - від "Опозиційного блоку", 12 - від "Української стратегії", 11 - від "Самопомочі", 6 - від партії "Сила і честь", 3 - від "Свободи" і по 1 - від "Сили людей" і "Громадянської позиції".

При цьому загальна кількість партій-суб'єктів виборчого процесу на позачергових парламентських виборах становить 65 політсил, які висунули кандидатів і в багатомандатних, і в одномандатному виборчих округах.

Нагадаємо, нещодавно Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил".