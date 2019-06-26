У ЦВК впевнені у законності відмови в реєстрації партії Саакашвілі

Центральна виборча комісія впевнена в законності відмов у реєстрації на парламентських виборах списку Комуністичної партії України та партії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил"

Центральна виборча комісія 23 червня відмовила в реєстрації кандидатам від партії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил".

"На сьогодні ми маємо 32 позивні заяви в судах, з них у позовах відмовлено вже в чотирьох випадках і рішення набрали законної сили, задоволена одна заява, на розгляді наразі перебувають 27 заяв. Щодо рішень суду з тих заяв, які розглядаються саме сьогодні, то вже задоволено три позовні заяви, відмовлено в позові у восьми випадках і рішення ще не набрали законної сили, з них призначена одна апеляція. Крім того, призначені до розгляду на 26 і 27 червня 16 заяв", – заявила заявила голова ЦВК Татяна Сліпачук, йдеться в "Радіо Свобода".

Вона додала, що дві з цих позовних заяв стосуються Саакашвілі та КПУ. При цьому у ЦВК наголошують, що суд не може зобов’язати комісію зареєструвати певних осіб кандидатами, він може лише зобов’язати переглянути питання щодо реєстрації.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія в неділю, 23 червня, відмовилася зареєструвати кандидатів від "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі як за списком, так і в одномандатних виборчих округах.

Саакашвілі пов'язує недопуск кандидатів від його партії на вибори до Верховної Ради з п’ятим президентом Петром Порошенком.

"Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк (Нацбанк – ред.), керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначене ним же ЦВК", - написав Саакашвілі.

"Не хочуть тварі змін, але прийдеться їм на це піти", - сказав лідер РНС.

Він відзначив, що не збирається сидіти склавши руки, тому летить у Одесу, де буде зустрічатися з виборцями.

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