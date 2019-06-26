У Раду балотуються загалом понад п'ять тисяч кандидатів

З них яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

"Загальна кількість кандидатів у народні депутати, які беруть участь у балотуванні на сьогодні 5845 осіб: у виборчих списках політичних партій - 2674 особи, одномандатні виборчі округи - 3171 особа", - зазначила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на брифінгу, інформує "Укрінформ".

Таким чином, за даними, оприлюдненими на брифінгу, загалом зареєстровано в одномандатних виборчих округах 3 тисячі 171 кандидат у народні депутати, у тому числі: 1 тисяча 735 тих, які балотуються у порядку самовисування, 1 тисяча 436 висунутих політичними партіями.

Також зареєстровано 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Нагадаємо, 25 червня ЦВК зареєструвала сімох кандидатів, висунутих політичною силою "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".

Додамо, що згідно із соцопитуваннями політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг почав знижуватися. За неї готові проголосувати 45,3% виборців серед тих, хто має намір взяти участь у виборах 21 липня і визначився з симпатіями, тоді як на попередньому тижні цей показник перевищував 47%.

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