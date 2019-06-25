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ЦВК зареєструвала кандидатами Надію Савченко і шістьох її однопартійців

Голова партії - Надія Савченко - Донецька область, округ № 51
ЦВК зареєструвала сімох кандидатів, висунутих політичною силою "Суспільно-політична платформа Надії Савченко".
ЦВК зареєструвала кандидатами Надію Савченко і шістьох її однопартійців фото: radiosvoboda.org

Представники партії, які балотуються до Верховної Ради України на позачергових виборах до парламенту, отримали посвідчення кандидатів у народні депутати України, повідомляє LB.ua.

Голова партії - Надія Савченко - Донецька область, округ № 51

Заступник голови партії Тетяна Проторченко - Донецька область, округ № 52

Керівник виборчого штабу Віра Савченко - Донецька область, округ № 45

Голова Зеленоярської сільської ради Нікольського району Донецької області Микола Юзвінкевіч-Донецька область, округ № 60

Депутат Пісківської селищної ради Бородянського району Київської області Юлія Соловйова - Київська область, округ № 96

Голова ВГО "Протидія торгівлі людьми" Віра Володій - Черкаська область, округ № 196

Директор газети "Київські ярмарки" Віталій Архіпов - Київська область, округ № 90

Остаточний список зареєстрованих кандидатів і списки партій ЦВК обіцяв оприлюднити в середу, 26 липня.

Нагадаємо, що дострокові вибори до парламенту призначені на 21 липня. Згідно з даними соціологічних опитувань, лідирує партія президента "Слуга народу", також в парламент можуть пройти "Опозиційний блок", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

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25 06 2019 20:51
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