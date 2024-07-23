Демократи оберуть кандидата в президенти США онлайн-голосуванням до 7 серпня – NYT

За словами Джеймі Харрісона, голови Національного комітету Демократичної партії, дату голосування поки що не призначено.

Демократична партія обере свого кандидата у президенти США до 7 серпня за допомогою онлайн-голосування.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами Джеймі Харрісона, голови Національного комітету Демократичної партії, дату голосування поки що не призначено.

Також представники партії, які взяли участь у телефонній розмові, заявили, що кандидат на посаду віце-президента також може бути висунутий до 7 серпня. При цьому кандидат на пост президента, яким на даний момент скоріш за все стане діюча віце-президент Камала Харріс, матиме право впливати на те, коли буде обраний та проголосований делегатами кандидат у віце-президенти.

NYT додало, що висування кандидата в президенти в ході віртуального голосування відбудеться за кілька тижнів до того, як делегати зберуться в Чикаго 19 серпня. Це у свою чергу зведе з'їзд до суто церемоніальної функції.

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Новообраний президент і віцепрезидент вступають на посаду опівдні 20 січня наступного року після виборів. Цього дня відбувається урочиста церемонія - інавгурація президента США.

Зазначимо, що цього року кандидатом у президенти Америки від демократів мав стати чинний глава держави Джо Байден. Однак, у неділю, 21 липня, він заявив, що виходить із передвиборчих перегонів. Замість себе він запропонував кандидатом у президенти США віцепрезидента Камалу Гарріс.

Водночас Байден зазначив, що залишиться главою держави до закінчення своїх повноважень. Такою була його відповідь на заклик деяких республіканців достроково піти у відставку.