Politico: ЄС розробляє план економічних "бонусів" для країн-кандидатів

Система передбачає доступ до частини переваг ЄС залежно від прогресу реформ.

Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить країнам-кандидатам отримувати економічні переваги ЄС ще до вступу в блок, але без надання політичних прав.

Про це повідомляє Politico.

Йдеться про концепцію "поступової інтеграції", яка передбачає розширення доступу до окремих програм і ринків ЄС для країн-кандидатів залежно від прогресу реформ.

Серед можливих "бонусів" – участь у програмах фінансування ЄС, преференційні торговельні угоди та частковий доступ до єдиного ринку. Обсяг переваг залежатиме від того, наскільки країна-кандидат відповідає стандартам ЄС і виконує реформи.

За словами європейських чиновників, мета ініціативи – пришвидшити процес розширення ЄС, водночас не знижуючи вимог до вступу. Це також має стимулювати країни-кандидати продовжувати складні реформи навіть за відсутності швидкої перспективи повноправного членства.

На відміну від попередніх пропозицій зворотного розширення, які передбачали часткове надання політичних прав до вступу, нова модель обмежується лише економічними перевагами.

Ідея вже отримала певну підтримку серед частини країн ЄС, зокрема Франції та Німеччини, які раніше виступали за концепцію "полегшеного членства" для країн із тривалим процесом вступу.

Очікується, що Єврокомісія винесе пропозиції на обговорення країн-членів, а лідери ЄС можуть розглянути рамкове рішення на саміті Європейської ради восени.