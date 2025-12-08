Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський озвучив короткий список кандидатів на посаду керівника ОП

08 грудня 2025, 20:47
Зеленський озвучив короткий список кандидатів на посаду керівника ОП
Він уже визначив кілька кандидатів на посаду глави ОП і проводить консультації щодо їхнього можливого призначення.

Президент Украни Володимир Зеленський назвав перелік кандидатів, яких розглядає на посаду керівника Офісу Президента, та пояснив, які виклики пов’язані з їхнім можливим призначенням.

Про це він розповів під час розмови з журналістами Зеленський підтвердив, що веде консультації щодо нового очільника ОП.

Серед кандидатів, яких розглядає президент:

  • міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

  • міністр оборони Денис Шмигаль;

  • заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

  • заступник керівника ОП Павло Паліса;

  • начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Коментуючи імовірне призначення, Зеленський уточнив, що головними претендентами є Федоров і Шмигаль, але обидва нині очолюють ключові міністерства.

"Є варіанти - міністр Шмигаль або Федоров. Але є виклик: Рада спершу має їх звільнити з посад. Не хочеться, щоб це виглядало як у “Джензі”: витягнеш одну деталь і все розсипається", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що в Мінцифри поки немає очевидного наступника Федорова, хоча в міністерстві "багато сильних людей".

Щодо Міноборони ситуація, за його словами, ще складніша: там зосереджені основні бюджетні ресурси та відповідальність, тому "це пріоритет номер один". 

Президент визнав, що Рада та уряд досі не визначилися навіть із кандидатами на посади міністра юстиції та міністра енергетики, але висловив надію, що "найближчим часом це питання буде вирішене".

Нагадаємо, що 28 листопада керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

 
Офіс Президентакандидати

