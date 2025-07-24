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ПОЛІТИКА

Сірий кардинал Банкової: Що пише Financial Times про Єрмака

24 липня 2025, 14:54
Сірий кардинал Банкової: Що пише Financial Times про Єрмака
Фото: з вільних джерел
FT вказує, що Єрмак отримав владу без мандата.

Британське видання Financial Times опублікувало масштабний матеріал, присвячений голові Офісу президента України Андрію Єрмаку, в якому його називають одним із найвпливовіших політиків України під час повномасштабної війни. Головний кореспондент FT в Україні Крістофер Міллер описує Єрмака як фігуру, що дедалі більше концентрує владу в своїх руках — без жодного електорального мандата.

Попри те, що Єрмак не є ані президентом, ані членом уряду, за даними журналіста, він відіграє ключову роль у зовнішній політиці, оборонній допомозі, кадрових призначеннях та переговорах високого рівня. У матеріалі стверджується, що прем’єр-міністр, міністри й військове командування змушені погоджувати дії з ним. Більше того — ніхто не потрапляє до Володимира Зеленського без санкції Єрмака.

У тексті FT зазначено, що за Єрмаком закріпилася репутація "сірого кардинала", а деякі критики вважають його “де-факто віцепрезидентом” або навіть “тіньовим президентом” України. При цьому західні дипломати і частина українського політикуму висловлюють побоювання щодо зростання авторитарних тенденцій в українському керівництві.

Матеріал викликає особливий резонанс на тлі нещодавніх кадрових ротацій — зокрема, призначення Юлії Свириденко, близької до Єрмака, на посаду прем’єр-міністра. Це лише посилило уявлення про надмірну концентрацію влади в Офісі президента, зокрема в руках Єрмака.

Не менш тривожними виглядають згадки про його участь у ключових військових рішеннях, зокрема у битві за Бахмут, а також провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", яка, за даними журналістів-розслідувачів, була зупинена саме за вказівкою Єрмака.

Критикують також його стиль управління — мікроменеджмент, закритість, схильність до неформального впливу та близькість до осіб зі скандальним бекграундом. Західні партнери наголошують: концентрація повноважень у руках одного не обраного посадовця несе ризики для демократичного майбутнього країни.

На цьому фоні в Києві вже відбулися перші масові акції протесту з гаслами “До біса Єрмака”, а опозиція почала відкрито називати його символом "старого режиму". Сам Єрмак, у відповідь на критику, заявляє, що лише виконує свою роботу як "менеджер президента" і діє в інтересах країни.

війнаОфіс ПрезидентаАндрій ЄрмакЮлія СвириденкоВолодимир Зеленський

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