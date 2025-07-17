Юлія Свириденко стала новим прем'єр-міністром України

Свириденко анонсувала нові угоди зі США.

Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра України. За її призначення проголосували 262 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат з "Голосу" Ярослав Железняк.

Фракції голосували так:

Слуга народу – 201 за;

Європейська Солідарність – 0 за;

Батьківщина – 0 за;

Платформа за життя та мир – 15 за;

Голос – 1 за;

Відновлення України – 10 за;

За майбутнє – 12 за;

Довіра – 15 за;

Позафракційні – 13.

За Конституцією України кандидатуру прем'єр-міністра на розгляд Верховної Ради вносить президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті. Формальності збережені, але всім зрозуміло, що вибір робила не парламентська монобільшість, а президент і голова ОПУ. Як і будь-який кадровий вибір в нашій країні.

Як пишуть народні депутати, під час виступу у Раді Свириденко назвала своїм пріоритетом забезпечення Збройних Сил України та виробництво зброї. За її словами, українці мають покладатися на власні сили у виробництві зброї, мовляв, зараз ми на 40% забезпечуємо себе, а маємо хоча б 50%.

Також майбутня прем’єрка пообіцяла припинити тиск на бізнес, запровадити мораторій на перевірки бізнесу та посилити можливості українського експорту. Свириденко також заявила, що Україна буде готова щодо відкриття всіх євроінтеграційних кластерів.

Свириденко анонсувала нові угоди зі США. Вона заявила, що в Україні повинна відбутися дерегуляція економіки, а також наголосила на потребі залучення партнерів для посилення економічного потенціалу країни.

Свириденко запевнила, що Україна посилить переговорний напрямок для справедливого завершення зброї. Також пообіцяла вивести Українську державу до топових виробників зброї.

Призначенню Свириденко прем'єр-міністром передувала відставка Дениса Шмигаля (він очолював уряд із березня 2020 року), що завершило найдовшу каденцію прем’єра в історії незалежної України, яка тривала понад 5 років.

Рішення радше визріло під тиском кількох факторів. У кулуарах говорили про потребу "випустити пару" на тлі зростання суспільного напруження, а також про репутаційні скандали в уряді, зокрема довкола віцепрем'єра Олексія Чернишова, який став фігурантом корупційної будівельної справи.

Додатковим поштовхом стала внутрішня боротьба між групами впливу в Офісі президента. Як відомо, Свириденко вважають наближеною до керівника ОП Андрія Єрмака.