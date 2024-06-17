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ПОЛІТИКА

Зростання проросійських партій у Європі ставить під загрозу допомогу Україні – The Times

17 червня 2024, 20:13
Зростання проросійських партій у Європі ставить під загрозу допомогу Україні – The Times
Джерело: pixabay
Від Німеччини до Франції та інших країн, партії, що перебувають на піднесенні, схиляються ближче до путіна.

Відтоді, як росія вторглася в Україну понад два роки тому, президент Зеленський, як правило, отримує захоплений прийом щоразу, коли виступає перед західною аудиторією. Його візит до німецького парламенту минулого тижня був іншим. У Берліні на конференції, присвяченій допомозі його країні в економічному відновленні, українському президенту аплодували стоячи — але не з лав ультраправої "Альтернативи для Німеччини", всі, крім чотирьох, з 77 парламентарів якої бойкотували його виступ.

Про це повідомляє Пітер Конраді, європейський редактор у газеті The Sunday Times.

Цей жест було зроблено за два дні після того, як "Альтернатива для Німеччини" й кілька інших дружніх до росії партій домоглися найкращих результатів на виборах до Європейського парламенту. Проросійські — а отже, й антиукраїнські настрої особливо сильні на околицях німецького політичного спектра, насамперед на колишньому комуністичному сході, що є оплотом як "Альтернативи для Німеччини", так і "Союзу Сари Вагенкнехт".

В Італії права партія "Ліга" Маттео Сальвіні, який є молодшим членом правлячої коаліції Джорджи Мелоні, також є повністю оплачуваним членом "партії миру". Чого ще можна було очікувати від людини, яка з радістю фотографувалася на Красній площі у 2014 році — всього через кілька місяців після захоплення Криму росією — у футболці з фотографією путіна?

Щодо угорського прем'єра Віктора Орбана, то він зосередив свою передвиборчу кампанію на виборах минулих вихідних на війні в Україні, зображуючи своїх опонентів у країні та за кордоном як підбурювачів війни, які прагнуть втягнути його країну в конфлікт.

Ще більше занепокоєння для України викликає Франція та сплеск підтримки партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, що змусило Макрона призначити дострокові парламентські вибори. Після того, як на початку війни Макрон висловлював занепокоєння щодо небезпеки "приниження" путіна, в останні місяці він перетворився на  "яструба" щодо підтримки України, відмовляючись виключити можливість введення сухопутних військ в Україну.

Раніше Ле Пен була значно ближчою до путіна — настільки, що у 2014 році її партія взяла в російському банку кредит на 9,4 мільйона євро, який вона остаточно виплатила лише менш як рік тому. Проте, вона засудила російське вторгнення — позицію, яку вона підтвердила під час передвиборчої кампанії на півночі Франції в п'ятницю 14 червня: як лідер партії, що захищає "суверенітет" Франції, вона не могла не засудити посягання на суверенітет України.

Однак сильний голос "Національного об'єднання" в парламенті — або навіть уряд на чолі з цією партією може ускладнити фінансування військової допомоги, а також повоєнну відбудову України та прийняття країни до Євросоюзу.

Таке ставлення відображає деяке охолодження громадської думки щодо України на тлі побоювань бути втягнутими в масштабнішу війну: близько 83% європейців згодні прийняти українців, які тікають від війни, згідно з останнім дослідженням громадської думки Євробарометра ЄС. Але тільки 60% підтримують купівлю і постачання озброєння Україні, причому в Італії та деяких інших країнах Центральної Європи цей показник становить менш як 50%.

ЄвропаВладімір Путінпартіїросія загроза

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