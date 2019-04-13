"1+1" знову заповнив "день тиші" проектами Зеленського
Так, о 16:35 планується показ шоу "Вечірній квартал", о 18:30 – шоу "Розсміши коміка. Діти", о 20:15 – Чистоnews, 20:25 – знову "Вечірній квартал", свідчить телепрограма на сайті телеканалу, інформує "Українська правда".
О 22:20 планується показ комедії "Я, ти, він, вона", в якій Зеленський виступає режисером та виконавцем головної чоловічої ролі.
Як відомо, телеканал "1+1" належить олігарху Ігорю Коломойському.
Згідно з ч. 2 статті 57 закону "Про вибори президента України", передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.
Стаття 58 цього закону серед форм виборчої агітації визначає, зокрема, "оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень", а також "проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку". Також зазначається, що агітація може вестися "в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України".
Нагадаємо, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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