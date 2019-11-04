Опитування "Рейтингу" перед 2-им туром: Зеленський - 71,4%, Порошенко - 28,6%
Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер результатами соцопитування, при цьому 15% респондентів не визначилися.
У той же час, з числа всіх опитаних 51% українців має намір голосувати в другому турі за Зеленського, 21% - за Порошенка, 18% - поки не визначилися, а 10% - не мають наміру голосувати.
Понад 40% виборців Зеленського зізналися соціологам, що мають намір проголосувати не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка.
20% опитаних вважають, що коли люди вибирають Зеленського, вони голосують радше безпосередньо за особистість, а 66% таким чином висловлюють протест проти ситуації в країні.
Опитування проводили серед 3000 респондентів у вигляді особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 1,8%.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко вперше за довгий час зібрав фракцію БПП на нараду, де говорили про те, що кампанія проти іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського має стати жорсткою.
Нагадаємо, що на днях штаб Петра Порошенка опублікував на бордах і газетах російського президента Володимира Путіна, який протиставляється чинному главі державі, а не кандидату Володимиру Зеленському.
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