Опитування "Рейтингу" перед 2-им туром: Зеленський - 71,4%, Порошенко - 28,6%

Порошенко програє у всіх вікових категоріях та всіх регіонах, крім заходу

За кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер результатами соцопитування, при цьому 15% респондентів не визначилися.

У той же час, з числа всіх опитаних 51% українців має намір голосувати в другому турі за Зеленського, 21% - за Порошенка, 18% - поки не визначилися, а 10% - не мають наміру голосувати.

Понад 40% виборців Зеленського зізналися соціологам, що мають намір проголосувати не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка.

20% опитаних вважають, що коли люди вибирають Зеленського, вони голосують радше безпосередньо за особистість, а 66% таким чином висловлюють протест проти ситуації в країні.

Опитування проводили серед 3000 респондентів у вигляді особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більш ніж 1,8%.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко вперше за довгий час зібрав фракцію БПП на нараду, де говорили про те, що кампанія проти іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського має стати жорсткою.

Нагадаємо, що на днях штаб Петра Порошенка опублікував на бордах і газетах російського президента Володимира Путіна, який протиставляється чинному главі державі, а не кандидату Володимиру Зеленському.