У Порошенка пояснили, чому на його білбордах з’явився Путін

"Позиція президента полягає в тому, що його принципи і його мета чітко визначені в його програмі - інтеграція в ЄС і НАТО. Ці цінності глибоко суперечать тій меті, що сповідує Росія стосовно України. А Зеленський не окреслив взагалі своїх зовнішньополітичних принципів"

На нових рекламних білбордах Петра Порошенка він опонує президенту Володимиру Путіну, бо з перемогою Порошенка Україна "остаточно і безповоротно" відірветься від Росії.

Білборди не означають, що опонента чинного президента Володимира Зеленського порівнюють з Путіним, заявив Юрій Соловій, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка", повідомляє "Громадське".

"Позиція президента полягає в тому, що його принципи і його мета чітко визначені в його програмі - інтеграція в ЄС і НАТО. Ці цінності глибоко суперечать тій меті, що сповідує Росія стосовно України. А Зеленський не окреслив взагалі своїх зовнішньополітичних принципів", - сказав депутат.

Відповідаючи на зауваження, що Зеленський заявив про курс до ЄС, а також у НАТО через референдум, Соловій сказав, що Зеленський "забуває" про ухвалені зміни до Конституції, які передбачають курс до ЄС і НАТО.

"Коли звучать подібні речі про референдум, то я їх трактую так: перше, те, що Зеленський має намір змінювати українську Конституцію, друге, що за цим меседжем Зеленського українському суспільству криється зовсім інший меседж - що Україні не потрібно інтегруватися в НАТО. А за подібні речі агітує Росія", - пояснив свою позицію представник президентської фракції.

Соловій наголосив, що проведення референдуму щодо вступу в НАТО є ідеєю Путіна.

На заяви про те, що використання в політичній рекламі зображення іншої фізичної особи без її згоди є порушенням, депутат відповів: "Ніхто не позбавляє права Зеленського і Путіна звернутися до ЦВК із заявою".

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.