Штаб Порошенка публікує на бордах і газетах Путіна, а не Зеленського
Про це свідчить візуальна реклама, фото якої на своїй сторінці у Facebook оприлюднив аналітик громадського руху "ЧЕСНО" Ігор Фещенко, повідомляє "Українська правда".
"Ну що. Хвиля друготурової реклами починає наростати. На щастя це триватиме лише півтора тижні. Фото: Київ. 9 квітня 2019 року. П.С.: фото сьогоднішнє. Просто залите в альбом з політичною агітацією створений рік тому. Тому декому дату буде висвітлювати як 6 березня 2018 року. Це дата створення альбому", - написав він.
Водночас, у агітаційних наметах Петра Порошенка роздають подібні газети.
Наклад складає 4 млн примірників. Відповідальна за випуск: Южаніна Н. П.
Нагадаємо, що офіційні теледебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським призначено на 20:00 19 квітня.
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