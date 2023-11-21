X(Twitter) подає до суду на Media Matters після репортажу про рекламу поруч з антисемітським контентом

Через ці звинувачення великі компанії почали відмовлятися від реклами у X(Twitter).

Соціальна мережа X(Twitter), яка належить мільярдеру Ілону Маску, подала в суд на організацію Media Matters через її звіт, в якому йдеться, що на платформі реклама великих брендів з'являлася поруч із публікаціями, котрі прославляють Адольфа Гітлера і нацистську партію. Через це компанія втратила низку рекламодавців.

У позові X(Twitter) стверджує, що Media Matters "маніпулювала" соціальною платформою.

Про це пише Reuters.

Начебто організація використовувала акаунти, які стежили виключно за сторінками великих брендів або користувачів, відомих як "виробники маргінального контенту", і "вдавалася до нескінченної прокрутки і оновлення" стрічки, поки не знаходила рекламу поруч з екстремістськими публікаціями. Представники соцмережі вказують, що звіт Media Matters "спотворив типовий досвід роботи в X(Twitter) із наміром завдати шкоди компанії та її бізнесу".

Президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов "несерйозним" і заявив, що він "має на меті змусити критиків X(Twitter) замовкнути".

У позові X(Twitter) стверджує, що реклама брендів з'являлася поряд із ненависницьким контентом лише для одного користувача, яким, за словами компанії, був Media Matters.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями ЗМІ, розміщення реклами на Х(Twitter) призупинили компанії Disney, IBM, Apple, Paramount, NBCUniversal, Comcast, Lionsgate, Discovery та Warner Bros.