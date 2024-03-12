Nord Stream судиться зі страховиками на €400 млн через вибухи на трубопроводі – Financial Times
Про це пише міжнародна газета Financial Times.
Минулого року компанія подала позов, де стверджує, що страховики не сплатили за збитки, завдані двома вибухами, які пошкодили і деформували трубопроводи Nord Stream 1 і 2 на дні Балтійського моря.
Судові документи демонструють, що попередня та орієнтовна оцінка Nord Stream з витрат на видалення води з трубопроводів та їх стабілізацію, проведення ремонту та заміну втраченого газу становить від 1,2 - 1,35 млрд євро.
Причина вибухів, які сталися у вересні 2022 року в міжнародних водах, досі не встановлена.
Попередньо підозрювали у саботажі росію, але вона відкидає звинувачення. Україна також заперечувала свою причетність після того, як ЗМІ в США і Німеччині писали, що за атаками могли стояти українці.
Данія і Швеція припинили свої розслідування і заявили, що у них недостатньо доказів, аби звинуватити кого-небудь. І лише Німеччина продовжу розслідування.
Компанія Nord Stream хочу порушити справу проти страхувальника Lloyd’s of London, які надали так звані первинні поліси, що покривають перші збитки від будь-якої події.
Другим відповідач - це група страховиків на чолі з підрозділом Arch Insurance, яка базується на Бермудах і надала так зване додаткове покриття. Ці поліси, як правило, починають діяти після того, як будуть виплачені кошти за первинними полісами.
В компанії заявляють, що вибухи були окремою подією для цілей обох груп полісів, і вимагають відшкодувати 400 млн євро.
Крім того Nord Stream заявила про вимогу на близько 3,7 млн євро за огляд пошкоджень та інші витрати.
Нагадаємо, що в жовтні 2022 на нафтопроводі "Дружба" стався витік.
Пізніше в грудні того ж року The New York Times підрахував скільки може коштувати ремонт "Північних потоків".