Nord Stream судиться зі страховиками на €400 млн через вибухи на трубопроводі – Financial Times

Швейцарська компанія Nord Stream подала до суду на страховиків і вимагає 400 млн євро через відмову покривати збитки, які стались внаслідок вибухів, що зруйнували газову інфраструктуру двох газопроводів на дні Балтійського моря.

Про це пише міжнародна газета Financial Times.

Минулого року компанія подала позов, де стверджує, що страховики не сплатили за збитки, завдані двома вибухами, які пошкодили і деформували трубопроводи Nord Stream 1 і 2 на дні Балтійського моря.

Судові документи демонструють, що попередня та орієнтовна оцінка Nord Stream з витрат на видалення води з трубопроводів та їх стабілізацію, проведення ремонту та заміну втраченого газу становить від 1,2 - 1,35 млрд євро.

Причина вибухів, які сталися у вересні 2022 року в міжнародних водах, досі не встановлена.

Попередньо підозрювали у саботажі росію, але вона відкидає звинувачення. Україна також заперечувала свою причетність після того, як ЗМІ в США і Німеччині писали, що за атаками могли стояти українці.

Данія і Швеція припинили свої розслідування і заявили, що у них недостатньо доказів, аби звинуватити кого-небудь. І лише Німеччина продовжу розслідування.

Компанія Nord Stream хочу порушити справу проти страхувальника Lloyd’s of London, які надали так звані первинні поліси, що покривають перші збитки від будь-якої події.

Другим відповідач - це група страховиків на чолі з підрозділом Arch Insurance, яка базується на Бермудах і надала так зване додаткове покриття. Ці поліси, як правило, починають діяти після того, як будуть виплачені кошти за первинними полісами.

В компанії заявляють, що вибухи були окремою подією для цілей обох груп полісів, і вимагають відшкодувати 400 млн євро.

Крім того Nord Stream заявила про вимогу на близько 3,7 млн євро за огляд пошкоджень та інші витрати.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 на нафтопроводі "Дружба" стався витік.

Пізніше в грудні того ж року The New York Times підрахував скільки може коштувати ремонт "Північних потоків".