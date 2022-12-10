На нафтопроводі "Дружба" стався витік
Пресслужба оператора на своєму сайті зазначає, що виявили це вчора ввечері.
"Місце пошкодження знаходиться приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Пошкоджена лінія, яка постачає нафту до Німеччини. Інша нитка працює без змін", - зазначають там.
Наразі невідомо, що саме призвело до розгерметизації. На місці вже працюють екстрені служби.
Як раніше повідомляв iPress, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
За оцінками ООН, вибухи на газогонах "Північного потоку", ймовірно, призвели до найбільшого в історії викиду метану.
2 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству про відновлення стабільного тиску в трубі, що означає припинення витікання газу.
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