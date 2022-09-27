Швеція попередила про два витоки газу на газопроводі "Північний потік-1"

Ми стежимо за тим, щоб жоден корабель не наблизився до цього місця

Морське управління Швеції (SMA) попередило про два витоки на газопроводі Nord Stream 1 (Північний потік-1), що належить росії, у водах Швеції та Данії, напередодні витік стався на сусідньому проєкті Nord Stream 2 (Північний потік-2).

Про це заявив речник шведського відомства, повідомляє Reuters.

"Є два витоки на Nord Stream 1 – один у шведській економічній зоні та один у датській економічній зоні. Вони дуже близькі один до одного", – сказав речник Морського управління Швеції.

За його словами, витоки були виявлені в районі на північний схід від дансьrjuj острова Борнхольм.

Поки не зрозуміло, що стало причиною витоку.

"Ми стежимо за тим, щоб жоден корабель не наблизився до цього місця", - сказав другий речник SMA.

Зазначається, що у понеділок влада Данії попросила кораблі триматися подалі в радіусі п’яти морських миль на південний схід від Борнхольма після виявлення витоку газу з недіючого газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі.

Як повідомлялося, росія протягом останніх місяців постійно вдається шантажу з наміром змусити європейських покупців енергії припинити підтримку України та зняти санкції та запустити "Північний потік 2".

На початку вересня російський газовий монополіст газпром зупинив на невизначений термін роботу "Північного потоку 1", мотивуючи це тим, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни виявило несправності, які потрібно усунути.