ПОЛІТИКА НОВИНИКомпанія Siemens Energy заявила, що витік мастила на станції "Портова", який нібито виявив російський "Газпром" не є технічною причиною для зупинки роботи газопроводу "Північний потік".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Причина зупинки "Північного потоку" не є технічною, як заявляє "Газпромом", -Siemens Energy
Фото: Siemens
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не можемо зрозуміти це нове представлення на основі інформації, наданої нам на вихідних", – йдеться у заяві.
У компанії додали, що до подальшого інформування вважатимуть, що виявлення, про яке повідомили у "Газпромі", не є технічною причиною для припинення роботи.
"Такий витік зазвичай не впливає на роботу турбіни і можуть бути загерметизовані на місці", – заявили в Siemens Energy.
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