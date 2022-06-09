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Причина зупинки "Північного потоку" не є технічною, як заявляє "Газпромом", -Siemens Energy

Компанія Siemens Energy заявила, що витік мастила на станції "Портова", який нібито виявив російський "Газпром" не є технічною причиною для зупинки роботи газопроводу "Північний потік".
Причина зупинки "Північного потоку" не є технічною, як заявляє "Газпромом", -Siemens Energy Фото: Siemens
Про це повідомляє Reuters.
 
"Ми не можемо зрозуміти це нове представлення на основі інформації, наданої нам на вихідних", – йдеться у заяві.
 
У компанії додали, що до подальшого інформування вважатимуть, що виявлення, про яке повідомили у "Газпромі", не є технічною причиною для припинення роботи. 
 
"Такий витік зазвичай не впливає на роботу турбіни і можуть бути загерметизовані на місці", – заявили в Siemens Energy.
 
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06 09 2022 17:38
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