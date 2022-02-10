Витік метану на "Північному потоці-2" припинився

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству про відновлення стабільного тиску в трубі

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила про відновлення стабільного тиску в трубі, що означає припинення витікання газу.

Про це повідомляє Данське енергетичне агентство в Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв iPress, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

За оцінками ООН, вибухи на газогонах "Північного потоку", ймовірно, призвели до найбільшого в історії викиду метану.