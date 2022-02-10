БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія-оператор Nord Stream 2 AG повідомила Данському енергетичному агентству про відновлення стабільного тиску в трубіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Витік метану на "Північному потоці-2" припинився
Компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила про відновлення стабільного тиску в трубі, що означає припинення витікання газу.
Про це повідомляє Данське енергетичне агентство в Twitter.
"Компанія Nord Stream 2 AG поінформувала Данське енергетичне агентство про те, що наразі на газопроводі NS2 A досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це свідчить про те, що витікання газу на цьому трубопроводі припинилося", – йдеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв iPress, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Шведський сейсмолог заявив, що витік газу на "Північному потоці" був спричинений вибухами, а не землетрусами.
За оцінками ООН, вибухи на газогонах "Північного потоку", ймовірно, призвели до найбільшого в історії викиду метану.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 10 2022 12:30 МЕДІА
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- ФОТО Вінницьке підприємство розпочало експортувати до Франції діжонську гірчицю
- Україна експортувала понад 4 млн тонн зерна у рамках "зернової ініціативи"
- Польща, Німеччина та США найбільше цікавлять українських експортерів - МЗС
СТАТТІ