ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВитік на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" став результатом підводних вибухів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Витік біля Північного потоку були вибухами, а не землетрусами, каже шведський сейсмолог
Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу
Фото: forsvaret.dk
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда.
За його словами, сейсмічна активність, виявлена в районі витоку газу в трубопроводах, була викликана вибухами, що сталися у воді, а не в породі під морським дном.
При цьому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не можна відкидати ймовірність саботажу.
"Ми говоримо про три витоки з деякою відстанню між ними, і тому важко уявити, що це збіг", - зазначила глава датського уряду.
Міністр нафти та енергетики Норвегії Терьє Аасланд також погодився з тим, що причиною витоку міг стати саботаж.
"Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу", - заявив він.
За його словами, уряд Норвегії у вівторок, 27 вересня, ухвалив рішення підвищити готовність до надзвичайних ситуацій щодо інфраструктури, наземних та морських установок на норвезькому континентальному шельфі.
Нагадаємо,27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 09 2022 22:00 МЕДІА
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО Телескоп James Webb зробив найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
- ФОТО Семитонний автомобіль, який працює на водні, представили у партнерстві Hyundai та IVECO
- Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3
- Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1