Витік біля Північного потоку були вибухами, а не землетрусами, каже шведський сейсмолог

Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу

Витік на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" став результатом підводних вибухів.

Про це п овідомляє Reuters з посиланням на заяву сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда.

За його словами, сейсмічна активність, виявлена в районі витоку газу в трубопроводах, була викликана вибухами, що сталися у воді, а не в породі під морським дном.

При цьому прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що не можна відкидати ймовірність саботажу.

"Ми говоримо про три витоки з деякою відстанню між ними, і тому важко уявити, що це збіг", - зазначила глава датського уряду.

Міністр нафти та енергетики Норвегії Терьє Аасланд також погодився з тим, що причиною витоку міг стати саботаж.

"Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу", - заявив він.

За його словами, уряд Норвегії у вівторок, 27 вересня, ухвалив рішення підвищити готовність до надзвичайних ситуацій щодо інфраструктури, наземних та морських установок на норвезькому континентальному шельфі.