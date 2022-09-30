CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРозриви на газогонах "Північного потоку", ймовірно, призвели до найбільшого в історії викиду метану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пошкодження " Північного потоку" може стати найбільшим за всю історію викидом метану - ООН
Фото: forsvaret.dk
Про це Reuters розповів Манфреді Кальтаджіроне, виконуючий обов'язки керівника Міжнародного моніторингу викидів метану Програми ООН з довкілля.
Величезний шлейф висококонцентрованого метану – парникового газу, що у 86 разів потужніший за СО2 у розрізі здатності утримувати тепло, був виявлений внаслідок розривів на газогонах "Північного потоку".
"Це дійсно погано, і найімовірніше, що це найбільший коли-небудь виявлений обсяг викидів", – сказав Кальтаджіроне. "Це не діє нам на користь у часи, коли нам критично необхідно скоротити викиди".
Дослідники ще не змогли кількісно оцінити кількість метану, що витікає з "газпромівської" трубопровідної системи, на основі знімків. При цьому вони вважають, що забрудження сильніші за витік, який стався в грудні у водах Мексиканської затоки, в результаті якого розливалося близько 100 метричних тонн метану на годину.
Згідно з дослідженням, проведеним Політехнічним університетом Валенсії, витік в Мексиканській затоці призвів до викиду близько 40 000 метричних тонн метану за 17 днів.
Це еквівалентно спалюванню 1,1 млрд фунтів вугілля (близько 0,5 млн тонн), згідно з калькулятором Агентства з охорони довкілля США.
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30 09 2022 21:05 МЕДІА
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