Євросоюз хоче покінчити з імпортом викопного палива з москви до 2027 року.

ЄС притягне Німеччину до суду, якщо країна не перегляне суперечливий газовий закон, який, на думку сусідніх країн, шкодить їхнім зусиллям відмовитися від російських енергоносіїв, заявив високопоставлений чиновник Європейської комісії. Німеччина прийняла цей закон у 2022 році, обклавши весь газ, що виходить з країни, податком, щоб допомогти закрити прогалину в її бюджеті, яка становить майже 10 мільярдів євро.

Але сусіди Німеччини кажуть, що закон може порушити правила ЄС щодо зберігання газу і підірвати єдиний ринок блоку, підвищивши ціни й стимулюючи їх купувати дешевші російські енергоносії. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, поділяє ці побоювання і заявила Німеччині, що цей захід може бути незаконним.

Про це пише Politico.

"Якщо Німеччина не зробить дій щодо усунення порушення і не скасує збір або не зменшить його до такої міри, щоб він не створював перешкод єдиному ринку, судовий розгляд буде неминучим у найближчі кілька місяців", — повідомив чиновник.

Блок хоче покінчити з імпортом викопного палива з москви до 2027 року. До теперішнього часу ЄС відмовився приблизно від двох третин історичного імпорту російського газу, хоча деякі країни Центральної Європи, як і раніше, дуже залежать від поставок із москви.

Добре заповнені запаси Берліна "зробили значний внесок у стабілізацію цін і заспокоєння ринків, не тільки в Німеччині, а й в інших європейських країнах", зазначив представник, додавши, що торгівля газом в ЄС "не обмежена податком, тому перехід на російський газ не може бути виправданий". Експертів це не переконує. Cтарший аналітик газового ринку з аналітичної компанії ICIS вважає, що цей збір "заважає диверсифікації", оскільки через цей захід різниця в цінах на газ між ринками Західної та Східної Європи "значно" зросла порівняно з минулим роком і може збільшитися ще більше.

"Якщо вони не скасують цей податок, то країни Центральної та Східної Європи продовжать залежати від російського газу, поки він залишається дешевшим, ніж інші імпортні пропозиції", — сказав експерт.