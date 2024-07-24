Британія і Німеччина об'єднують зусилля через побоювання, що Трамп кине Україну

Новий лейбористський уряд Британії прагне поглибити військові зв'язки з Німеччиною та Францією.

Два найбільших європейських донори військової підтримки Україні, Німеччина і Британія, укладають оборонний пакт через зростання побоювання, що президентство Трампа може означати катастрофу для європейської безпеки.

Про це пише медіаорганізація Politico.

Побоювання, що Білий дім може різко обмежити підтримку України наступного року, лише посилилися після того, як кандидат від республіканської партії Трамп вибрав Дж. Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента.

Венс не раз наголошував на своїй незгоді з тим, щоб Вашингтон виписували так звані "порожні чеки" для допомоги Києву у відбитті російської агресії.

Британія ж залишається прихильником України, і ця підтримка триватиме і за нового лівоцентристського лейбористського уряду під керівництвом прем'єр-міністра Кейра Стармера, який здобув перемогу на виборах.

Новий уряд Лондона з більшим ентузіазмом ставиться до налагодження глибшого співробітництва в галузі оборони з європейськими союзниками, ніж навіть консервативний попередник.

Стармер приступив до швидкого підписання угоди про співпрацю з Німеччиною в середу, 24 липня.

В рамках туру Європою, включно з Францією, Польщею і Естонією, який тривав цього тижня понад 48 годин, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі уклав угоди зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у комплексі міністерств Бендлерблок у Берліні.

Договір зобов'язує обидві сторони активізувати промислову координацію і спільні операції, але попереду ще багато чого належить зробити.

"Ці візити дають чіткий сигнал про те, що європейська безпека буде першим пріоритетом цього уряду у сфері зовнішньої політики та оборони", - заявив Хілі.

Велика Британія та Німеччина є двома найбільшими європейськими донорами допомоги Україні, коли йдеться про військову допомогу, та найбільшими прямими витратами на оборону, виділивши 74,9 млрд євро та 66,8 млрд євро відповідно у 2023 році, вважають в Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру

Через три тижні свого перебування на посаді міністра Гілі заявив, що новий пакт "покладе початок новим глибоким оборонним відносинам".

"Цілі, викладені у спільній декларації в середу... включають у себе зміцнення оборонної промисловості Великої Британії та Німеччини, посилення євроатлантичної безпеки, підвищення ефективності спільних операцій, протидію зростаючим викликам безпеці, таким як кіберсфера, і підтримку України", - заявили в міністерстві оборони Британії.