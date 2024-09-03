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Берлін передасть Україні 6 систем IRIS-T

03 вересня 2024, 20:33
Берлін передасть Україні 6 систем IRIS-T
Фото: з вільного доступу
До кінця цього року Україна отримає додаткові дві системи ППО.

Німеччина передасть Києву ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело, яке бере участь у виборах.

Раніше німецьке видання DW писало, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні низку озброєнь, включаючно із чотирма системами ППО IRIS-T різної дальності дії і 10 танків Leopard.

ЗМІ також писали, що цього року Україна отримає 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії та танків.

Наступного року ФРН планує для України теж військову підтримку - більше 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, 5 зенітних установок Gepard, 6 систем ППО IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.

В кінці серпня стало відомо, що Німеччина поставить Україні ще чотири системи IRIS-T до кінця цього року.
НімеччинаIRIS-Tвійна в Україніпідтримка України

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