Берлін передасть Україні 6 систем IRIS-T

До кінця цього року Україна отримає додаткові дві системи ППО.

Німеччина передасть Києву ще шість систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело, яке бере участь у виборах.

Раніше німецьке видання DW писало, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні низку озброєнь, включаючно із чотирма системами ППО IRIS-T різної дальності дії і 10 танків Leopard.

ЗМІ також писали, що цього року Україна отримає 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, бойові безпілотники і кілька тисяч боєприпасів для артилерії та танків.

Наступного року ФРН планує для України теж військову підтримку - більше 20 самохідних гаубиць, 20 бойових машин піхоти Marder, 37 основних бойових танків Leopard, 5 зенітних установок Gepard, 6 систем ППО IRIS-T та кілька тисяч артилерійських і танкових боєприпасів.