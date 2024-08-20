Німеччина поставить Україні ще чотири системи IRIS-T

Та ЗСУ отримають від ФРН і іншу зброю.

Заступник офіційного представника німецького уряду Вольфганг Бюхнер повідомив, що країна планує відправити Україні ще чотири установки IRIS-Tдо кінця 2024 року.

Про це повідомляє dpa.

Також ФРН надішле захисникам 10 зенітних установок Gepard, 16 самохідних гаубиць, 10 бойових танків Leopard, бойові БпЛА та кілька тисяч боєприпасів для артилерії й танків.

"Німеччина залишається абсолютно відданою, і канцлер (Олаф Шольц — ред.) дає слово, що підтримка України триватиме стільки, скільки буде необхідно, і ніхто, особливо президент росії (владімір путін — ред.), не може сподіватися, що ми послабимо свої зобов'язання", — сказав Бюхнер.

Нещодавно уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги, відзвітувавши зокрема про передачу Україні системи IRIS-T SLS.