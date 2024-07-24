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Берлін не змінюватиме рішення щодо ударів німецькою зброєю вглиб росії

24 липня 2024, 17:25
Берлін не змінюватиме рішення щодо ударів німецькою зброєю вглиб росії
Фото: DW
Часткове зняття заборони Шольц пояснив тим, що через наступ армії рф на Харківському напрямку "необхідно було щось терміново робити".

Німеччина не робитиме кроків, які могли би призвести до прямого зіткнення з рф.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції у Берліні, повідомляє агенція Укрінформ.

"Всі наші рішення зважуються та ухвалюються так, щоб не дійшло до ескалації, щоб війна між росією і Україною не перетворилась на війну між росією і НАТО", - заявив Шольц. 

За його словами, Берлін не планує змінювати своє рішення щодо відмови у передачі Україні далекобійних ракет та у дозволі завдавати ударів німецькою зброєю вглиб російської території. 

Часткове ж зняття заборони щодо відносно невеликої території канцлер пояснив тим, що через наступ російської армії на Харківському напрямку "необхідно було щось терміново робити", щоб не дозволити рф використовувати кордон як захисну ширму для масованих атак на велике українське місто.

"Ми дуже чітко заявили: ми не будемо нашими літаками, ракетами обстрілювати Росію, ми також не будемо посилати наших солдатів", - заявив канцлер.

Він додав, що це дуже зважена позиція в умовах, коли в безпосередній близькості до ФРН точиться війна.

Німецький політик наголосив на готовності Німеччини підтримувати Україну всім необхідним і так довго, як буде потрібно.

Разом з тим, ШОльц зауважив, що потрібно підтримувати процеси, які приведуть зрештою до миру.

Сьогодні, 24 липня, стало відомо, що Шольц переобиратиметься на посаду канцлера Німеччини у 2025 році.

 

війна в УкраїніНімеччина

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