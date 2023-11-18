Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Apple скасує рекламу на X(Twitter) після того, як Маск підтримав антисемітський пост

18 листопада 2023, 10:02
Apple скасує рекламу на X(Twitter) після того, як Маск підтримав антисемітський пост
Фото: з вільного доступу
Висловлювання Маска викликало широку реакцію, зокрема з боку Білого дому.

Компанія Apple припиняє всі рекламні проекти в соціальній мережі Twitter через скандальні висловлювання Ілона Маска.

Про це повідомляє Axios.

Повідомляється, що рішення керівництвом компанії було ухвалено після того, як Маск прокоментував публікацію одного з користувачів своєї соцмережі, який написав, що "єврейські спільноти просувають щодо білих людей ту саму діалектичну ненависть, яку вимагають припинити щодо себе".

"Ви, насправді, кажіть правду", - написав бізнесмен у коментарі до цієї публікації.

Висловлювання Маска викликало широку реакцію, зокрема з боку Білого дому.

"Неприйнятно повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в американській історії, у будь-який час, не кажучи вже про місяць після смертельного дня для єврейського народу з часів Голокосту", - заявив Білого дому Ендрю Бейтс.

Раніше повідомлялось, що Маск має намір трансформувати X(Twitter) у сервіс знайомств та банк.

AppleрекламаМАСК

Останні матеріали

Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Технології
Інформаційна стійкість. США майже не протидіють дезінформації та інформопераціям – War on the Rocks
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 16:32
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Cуспільство
Зламати геометрію бою. Україна продовжує ефективну морську кампанію в Криму – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 11:41
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Політика
Війна в Україні. Чи існують перспективи мирних переговорів? – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 листопада 2023, 08:39
Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється