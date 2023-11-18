Apple скасує рекламу на X(Twitter) після того, як Маск підтримав антисемітський пост

Висловлювання Маска викликало широку реакцію, зокрема з боку Білого дому.

Компанія Apple припиняє всі рекламні проекти в соціальній мережі Twitter через скандальні висловлювання Ілона Маска.

Про це повідомляє Axios.

Повідомляється, що рішення керівництвом компанії було ухвалено після того, як Маск прокоментував публікацію одного з користувачів своєї соцмережі, який написав, що "єврейські спільноти просувають щодо білих людей ту саму діалектичну ненависть, яку вимагають припинити щодо себе".

"Ви, насправді, кажіть правду", - написав бізнесмен у коментарі до цієї публікації.

Висловлювання Маска викликало широку реакцію, зокрема з боку Білого дому.

"Неприйнятно повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в американській історії, у будь-який час, не кажучи вже про місяць після смертельного дня для єврейського народу з часів Голокосту", - заявив Білого дому Ендрю Бейтс.

Раніше повідомлялось, що Маск має намір трансформувати X(Twitter) у сервіс знайомств та банк.