Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Маск має намір трансформувати X(Twitter) у сервіс знайомств та банк – ЗМІ

28 жовтня 2023, 15:11
Маск має намір трансформувати X(Twitter) у сервіс знайомств та банк – ЗМІ
Під час зустрічі бізнесмен заявив, що X(Twitter) у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Ілон Маск має намір перетворити соціальну мережу X(Twitter) на сервіс знайомств, а також на цифровий банк.

Про це повідомляє Business Insider.

Таким чином компанія мільярдер має намір впровадити більше платних функцій у соціальну мережу, що дозволить розширити кількість тарифів для підписок.

У четвер, 26 жовтня, у форматі відеоконференції відбулися збори за участю Маска та гендиректора компанії Лінди Яккаріно. Під час зустрічі бізнесмен заявив, що X(Twitter) у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Маск поки не розкрив подробиці свого плану трансформації, проте прокоментував інтеграцію сервісу знайомств, наголосивши, що його наявність залежатиме від попиту користувачів програми.

За даними видання, Маск також працює над створенням служби новин під назвою XWire, яка могла б конкурувати з PR Newswire компанії Cision.

Раніше повідомлялось, що Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до X(Twitter) користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.

МАСКX (Twitter)

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється