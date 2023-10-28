Маск має намір трансформувати X(Twitter) у сервіс знайомств та банк – ЗМІ

Під час зустрічі бізнесмен заявив, що X(Twitter) у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Ілон Маск має намір перетворити соціальну мережу X(Twitter) на сервіс знайомств, а також на цифровий банк.

Про це повідомляє Business Insider.

Таким чином компанія мільярдер має намір впровадити більше платних функцій у соціальну мережу, що дозволить розширити кількість тарифів для підписок.

У четвер, 26 жовтня, у форматі відеоконференції відбулися збори за участю Маска та гендиректора компанії Лінди Яккаріно. Під час зустрічі бізнесмен заявив, що X(Twitter) у 2024 році стане повноцінним сайтом знайомств, а також цифровим банком.

Маск поки не розкрив подробиці свого плану трансформації, проте прокоментував інтеграцію сервісу знайомств, наголосивши, що його наявність залежатиме від попиту користувачів програми.

За даними видання, Маск також працює над створенням служби новин під назвою XWire, яка могла б конкурувати з PR Newswire компанії Cision.

Раніше повідомлялось, що Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до X(Twitter) користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.