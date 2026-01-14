Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Стармер пообіцяв жорсткі заходи проти зловживань у соцмережі X

14 січня 2026, 21:49
Стармер пообіцяв жорсткі заходи проти зловживань у соцмережі X
Фото: Getty Images
Прем'єр-міністр додав, що компанія X повідомила його, що "вона діє" у цьому питанні та дотримується законодавства Великої Британії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не відступить у питанні зловживань соціальної мережі X Ілона Маска та запровадить необхідні заходи.

Про це повідомляє Sky News

У виступі перед Палатою лордів прем'єр-міністр назвав дії чат-бота Grok від мережі X "огидними" та "ганебними". Йдеться про випадки, коли Grok генерував фейкові оголені фото жінок та дітей.

Стармер сказав, що уряд "абсолютно сповнений рішучості вжити заходів", якщо платформа X не сприятиме забороні генерування і поширення таких зображень.

"Ми не збираємося відступати. Ми вживатимемо необхідних заходів", – сказав глава уряду Британії.

Прем'єр-міністр додав, що компанія X повідомила його, що "вона діє" у цьому питанні та дотримується законодавства Великої Британії.

Минулого тижня X написала, що "будь-хто, хто використовує Grok для створення незаконного контенту, зазнає наслідків". Зокрема, йдеться про видалення такого контенту, остаточного блокування облікових записів та співпраці з правоохоронними органами за необхідності.

БританіяX (Twitter)Кір СтармерGrok

