Стармер пообіцяв жорсткі заходи проти зловживань у соцмережі X

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не відступить у питанні зловживань соціальної мережі X Ілона Маска та запровадить необхідні заходи.

Про це повідомляє Sky News.

У виступі перед Палатою лордів прем'єр-міністр назвав дії чат-бота Grok від мережі X "огидними" та "ганебними". Йдеться про випадки, коли Grok генерував фейкові оголені фото жінок та дітей.

Стармер сказав, що уряд "абсолютно сповнений рішучості вжити заходів", якщо платформа X не сприятиме забороні генерування і поширення таких зображень.

"Ми не збираємося відступати. Ми вживатимемо необхідних заходів", – сказав глава уряду Британії.

Прем'єр-міністр додав, що компанія X повідомила його, що "вона діє" у цьому питанні та дотримується законодавства Великої Британії.

Минулого тижня X написала, що "будь-хто, хто використовує Grok для створення незаконного контенту, зазнає наслідків". Зокрема, йдеться про видалення такого контенту, остаточного блокування облікових записів та співпраці з правоохоронними органами за необхідності.