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ПОЛІТИКА

"Іди до біса!": Ілон Маск ображає рекламодавців

30 листопада 2023, 10:53
Маск заявив, великі компанії своїми діями можуть "вбити" соцмережу.

Мільярдер Ілон Маск розкритикував бренди, які відмовилися від реклами у соцмережі X(Twitter) після звинувачень бізнесмена у антисемітизмі. Він вибачився за допис на підтримку теорії змови проти євреїв. Водночас бізнесмен заявив, що великі компанії, які занепокоєні його поведінкою, повинні перестати витрачати гроші на платформі і "йти до біса".

Під час виступу на саміті DealBook у Нью-Йорку Маск сказав, що рекламодавці намагалися "шантажувати" його і своїми діями вони можуть "бити" соцмережу, яка залежить від рекламних доходів.

Про це повідомляють також Financial Times, Puls24.

"Не рекламуйте. Якщо хтось спробує шантажувати мене рекламою? Шантажувати грошима? Нехай іде в сраку. Йдіть до біса (Go f*ck yourself - ред.). Це зрозуміло? Гей, Бобе, якщо ти в аудиторії. Це те, що я відчуваю", - сказав Маск, маючи на увазі генерального директора Disney Боба Ігера, компанія якого призупинила рекламу на  X(Twitter).

Рекламна криза X(Twitter) почалася 15 листопада, коли один із користувачів написав, що єврейські громади "просувають саме той тип ненависті до білих, які хочуть, щоб люди припинили використовувати проти них". Тоді Маск публічно відповів: "Ви говорите чисту правду".

Вже під час виступу на саміті Маск вибачився і сказав, що цей твіт був "однією з найбезглуздіших, якщо не найбезглуздішою з речей, які він коли-небудь робив на платформі".

Нагадаємо, організація Media Matters опублікувала звіт про те, що на платформі X(Twitter) реклама великих брендів з'являлася поруч із публікаціями, котрі прославляють Адольфа Гітлера і нацистську партію. Зокрема через це компанія втратила низку рекламодавців, серед яких Disney, IBM, Apple, Paramount, NBCUniversal, Comcast, Lionsgate, Discovery та Warner Bros.

Пізніше компанія Маска подала в суд на Media Matters зі звинуваченнями у шахрайстві. У заяві йшлося, що організація "маніпулювала" соціальною мережею і "спотворила досвід роботи з платформою".

Після звинувачень у антисемітизм мільярдер 27 листопада прилетів у Ізраїль і зустрівся із президентом Ісааком Герцогом, а також ізраїльтянами, чиїх родичів утримують бойовики Хамас у Газі. Також Маск заявив, що хотів би допомогти відновити Газу після завершення війни з Хамас.

рекламаантисемітизмМаск.бізнесX(Twitter)

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