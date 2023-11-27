Маск заявив, що хотів би допомогти відбудувати Газу – Bloomberg

Нетаньягу відповів, що Газу спочатку потрібно "дерадикалізувати".

Мільярдер Ілон Маск, перебуваючи з візитом у Ізраїлі, заявив, що хотів би допомогти відновити Газу після завершення війни з Хамасом.

Про це він сказав у розмові із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, яка транслювалася у соціальній мережі Маска X, передає Bloomberg.

На ці слова Маска Нетаньягу відповів, що важливо спочатку «дерадикалізувати» палестинські території – подібно до того, як інші арабські держави стали більш поміркованими в останні роки, включаючи Саудівську Аравію.

Маск, якого критикують за посилення антисемітського контенту у його соціальній мережі X, 27 листопада зустрівся з ізраїльськими чиновниками і відвідав кібуц Кфар-Аза, де 7 жовтня сталися найжорстокіші акти насильства з боку бойовиків Хамасу.

Нетаньягу не торкнувся розмов про останню хвилю антисемітизму у мережі Х під час 20-хвилинної трансляції зустрічі з Маском.

Нагадаємо, компанії Disney, Apple, IBM та інші призупинили рекламу на X через хвилю антисемітизму на платформі. Це сталося після того, як американська група Media Matters, яка відстежує медіа на наявність дезінформації, опублікувала дослідження, яке свідчить, що X розміщувала рекламу поруч із пронацистськими публікаціями. Маск заявив, що позиватиметься до суду проти Media Matters.