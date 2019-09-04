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Офіційні теледебати призначено на 20:00 19 квітня

Якщо кандидати не прийдуть, в ефірі "буде щось нейтрального характеру"
Офіційні теледебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським призначено на 20:00 19 квітня.
Офіційні теледебати призначено на 20:00 19 квітня

За словами Сліпачук, стаття 62 закону про вибори президента України чітко регламентує проведення теледебатів, інформує LB.ua.

"По-перше, їх проводить незаангажована компанія. У нас є суспільний мовник, який відповідає за їх проведення та організаційну структуру. Вони повинні бути вседоступними. Це означає, що всі телерадіокомпанії повинні мати доступ до сигналу. Вони повинні мати чітку структуру: таймінг, вступне слово, заключне слово, таймінг на питання і відповіді. І четвертий принцип - це неприпустимість агітаційної символіки", - назвала Сліпачук базові принципи проведення теледебатів.

Аласанія підкреслив, що НСТУ готове провести ці дебати згідно із законодавством.

"Готові на офіційні дебати 19 числа о 20:00 протягом однієї години, як зазначено в законі і положенні, а потім - будь-який час і будь-який формат", - сказав він.

"Кандидати можуть домовитися про формат ток-шоу чи формат дебатів в іншому місці. Якщо ми подивимося статтю 58 закону, яка регламентує проведення передвиборної агітації, вона надає кандидатам можливість зробити спільний захід. Основна його риса - це фінансування за рахунок виборчих фондів, це дотримання рівності", - підкреслила Сліпачук.

В ефірі суспільного мовника вже зарезервовано час для теледебатів. Якщо кандидати не прийдуть, дебати замінять нейтральним відео з рядком про те, що Зеленський і/або Порошенко проігнорували вимогу законодавства.

"Якщо ніхто з кандидатів не з'явиться, у нас буде щось нейтрального характеру - наприклад, маленькі тварини щось загортають своїми лапками - а в цей час буде рядок, де будуть слова: вибачте, кандидат такий-то не з'явився на дебати", - сказав Аласанія.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

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09 04 2019 12:46
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