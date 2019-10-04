Порошенко виступив перед БПП: Треба перемогти Зеленського нокаутом
Така зустріч відбулася в Адміністрації Президента 8 квітня, йдеться у статті "Української правди" "Шоу проти бізнесу. Як Зеленський і Порошенко готуються до другого туру".
"Ми воювали з Юльою, бо могли самі не пройти в другий тур. Але взагалі не звертали уваги на Зеленського. Зараз я закликаю вас працювати разом. Кампанія проти Зеленського тепер має стати жорсткою", – переказував УП слова чинного президента депутат його фракції.
"Президент сказав, що ми маємо перемагати нокаутом", – додав інший народний обранець із БПП.
Водночас повідомляється, що реалістичного сценарію нокауту ніхто з президентського штабу чи оточення УП розповісти не зміг.
"Будь-яка хороша справа доходить до людей за місяць. Від моменту, коли вона станеться, до моменту, коли про неї дізнаються люди на місцях, минає місяць. У нас цього місяця немає. Тому ми будемо його провокувати на дебати, на інші помилки. Кожна його "штанга", як з аналізами, дуже нам допомагає. Це дуже розхолоджує його виборців із числа освіченої публіки", – пояснив один із найближчих соратників Порошенка.
Разом з тим, у президента не виключають можливого програшу, але запевняють, що Порошенко не буде фальсифікувати результат чи затягувати процес у судах.
"Він точно не триматиметься за крісло до останнього. Цього не буде. Якщо він програє, то зніме слухавку і поздоровить Зеленського. Порошенку важливо лишитись Порошенком", – додав близький соратник президента.
Нагадаємо, що на днях штаб Петра Порошенка опублікував на бордах і газетах російського президента Володимира Путіна, який протиставляється чинному главі державі, а не кандидату Володимиру Зеленському.
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