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Порошенко виступив перед БПП: Треба перемогти Зеленського нокаутом

На цій зустрічі Порошенко розповів, що до цього часу він не працював проти Зе на повну силу, але настав час це змінити
Президент Петро Порошенко вперше за довгий час зібрав фракцію БПП на нараду, де говорили про те, що кампанія проти іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського має стати жорсткою.
Порошенко виступив перед БПП: Треба перемогти Зеленського нокаутом Фото: qha.com.ua

Така зустріч відбулася в Адміністрації Президента 8 квітня, йдеться у статті "Української правди" "Шоу проти бізнесу. Як Зеленський і Порошенко готуються до другого туру".

"Ми воювали з Юльою, бо могли самі не пройти в другий тур. Але взагалі не звертали уваги на Зеленського. Зараз я закликаю вас працювати разом. Кампанія проти Зеленського тепер має стати жорсткою", – переказував УП слова чинного президента депутат його фракції.

"Президент сказав, що ми маємо перемагати нокаутом", – додав інший народний обранець із БПП.

Водночас повідомляється, що реалістичного сценарію нокауту ніхто з президентського штабу чи оточення УП розповісти не зміг.

"Будь-яка хороша справа доходить до людей за місяць. Від моменту, коли вона станеться, до моменту, коли про неї дізнаються люди на місцях, минає місяць. У нас цього місяця немає. Тому ми будемо його провокувати на дебати, на інші помилки. Кожна його "штанга", як з аналізами, дуже нам допомагає. Це дуже розхолоджує його виборців із числа освіченої публіки", – пояснив один із найближчих соратників Порошенка.

Разом з тим, у президента не виключають можливого програшу, але запевняють, що Порошенко не буде фальсифікувати результат чи затягувати процес у судах.

"Він точно не триматиметься за крісло до останнього. Цього не буде. Якщо він програє, то зніме слухавку і поздоровить Зеленського. Порошенку важливо лишитись Порошенком", – додав близький соратник президента. 

Нагадаємо, що на днях штаб Петра Порошенка опублікував на бордах і газетах російського президента Володимира Путіна, який протиставляється чинному главі державі, а не кандидату Володимиру Зеленському. 

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10 04 2019 12:22
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