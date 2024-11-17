120 ракет і 90 дронів росія запустила під час сьогоднішньої атаки – Зеленський

Більшість повітряних цілей було збито.

Армія рф запустили близько 120 ракет і 90 дронів, проте сили ППО знищили 140 з 210 повітряних цілей.

Про це президент Володимир Зеленський написа в Telegram-каналі.

"Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди". Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: "Циркони", "Іскандери", "Кинджали", - йдеться в дописі.

За словами глави держави, ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні.

"На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення", - додав Зеленський.

Він подякував ППО – зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

Зранку неділі, 17 листопада, росія атакувала ракетами і дронами енергетику України.