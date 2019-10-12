12 грудня в столиці стартує кінофестиваль "Київ. Із кінематографом у серці"

Протягом чотирьох днів глядачі зможуть познайомитися з різножанровими стрічками, поспілкуватися з режисерами, сценаристами, акторами

"Фестиваль присвячений кінематографічному Києву - місту, яке завжди надихало художників різних поколінь до створення власної кіномови", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті КМДА.

З 12 грудня в Києві в кінотеатрі "Ліра" стартує другий кінофестиваль "Київ. Із кінематографом у серці", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Фестиваль присвячений кінематографічному Києву - місту, яке завжди надихало художників різних поколінь до створення власної кіномови", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті КМДА.

Протягом чотирьох днів глядачі зможуть познайомитися з різножанровими стрічками, поспілкуватися з режисерами, сценаристами, акторами. Також цього року, крім кінопоказів, до програми входять лекторії для дорослих і дітей.

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