ВІДПОЧИНОК НОВИНИ"Фестиваль присвячений кінематографічному Києву - місту, яке завжди надихало художників різних поколінь до створення власної кіномови", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті КМДА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 грудня в столиці стартує кінофестиваль "Київ. Із кінематографом у серці"
Протягом чотирьох днів глядачі зможуть познайомитися з різножанровими стрічками, поспілкуватися з режисерами, сценаристами, акторами
Фото: filmstreet.com.ua
З 12 грудня в Києві в кінотеатрі "Ліра" стартує другий кінофестиваль "Київ. Із кінематографом у серці", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Фестиваль присвячений кінематографічному Києву - місту, яке завжди надихало художників різних поколінь до створення власної кіномови", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті КМДА.
Протягом чотирьох днів глядачі зможуть познайомитися з різножанровими стрічками, поспілкуватися з режисерами, сценаристами, акторами. Також цього року, крім кінопоказів, до програми входять лекторії для дорослих і дітей.
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10 12 2019 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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