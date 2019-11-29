У Мінкульті розповіли, як підтримували українське кіно протягом останніх 5 років

За останні 5 років підтримку з бюджету отримали 92 продюсери і проінвестовано у 224 фільми

За останні 5 років Державне агентство України з питань кіно проінвестувало 224 фільми на понад 1,6 млрд гривень. Найбільше коштів до Держкіно повернули за фільм "Скажене весілля".

Про це під час презентації результатів аналізу ефективності державної підтримки кінематографії сказав заступник міністра культури молоді та спорту Анатолій Максимчук, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що за останні 5 років підтримку з бюджету отримали 92 продюсери і проінвестовано у 224 фільми. Загалом касовий збір фільмів за підтримки Держкіно склав 265,5 млн грн, з яких 33,85 млн грн або 12,7% продюсери згодом повернули.

За цей період підтримка з бюджету загалом склала 1,6 млрд гривень. З них 146 фільмів уже вийшли, 29 ще у процесі виробництва, 13 очікують виходу. Ще 17 кінострічок затримуються з виходом вже більш ніж на 12 тижнів, ще 19 - на понад 36 тижнів.

Зазначимо, що фільм "Скажене весілля" став єдиним за останні 5 років, щодо якого до Держкіно повернули більше коштів, ніж склала підтримка, - 113%. За ним слідує стрічка "Я Ти Він Вона" з 75%. Щодо всіх інших кінострічок повернули менш як 35%, а переважно - до 10%.

Водночас, міністр культури Володимир Бородянський зазначив, що українські продюсери не мають зобов’язань щодо кількості нагород, глядачів та повернутих коштів.

"Сьогодні в нас нема (такого - ред.), коли продюсер отримує гроші, зобов’язання по кількості глядачів, по кількості повернутих грошей. Взагалі зобов’язань, як таких, по кількості фестивалів, нагород (немає - ред.). Є загальне зобов’язання, щоб фільм вийшов", - сказав очільник відомства.

Міністр також уточнив, що навіть зобов’язання випустити фільм у масовому сегменті, або в сегменті артхаусу (розраховані на вузьке коло глядачів - ред.), часто порушувались з боку продюсерів.

Під час цієї ж презентації Кабінет міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови Держкіно. Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка не пройшла останній етап відбору на посаду голови Держкіно, сказала, що поки не вирішила, чи подавати свою кандидатуру на повторний конкурс.

Нагадаємо, що прем'єра українського документального фільму "Сказ" запланована в 2020 році