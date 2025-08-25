МЗС України розкритикувало Вуді Аллена за участь у кінотижні в москві

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії "Легенди світового кінематографа".

Міністрество закордонних справ України засудило участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це ідеться у дописі МЗС України у Facebook.

"Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років", — пише МЗС України.

Американський режисер Вуді Аллен взяв участь у сесії "Легенди світового кінематографа". Вона відбулася 24 серпня у рамках Московського міжнародного тижня кіно.

89-річний Аллен виступив онлайн по відеозвʼязку. Зустріч із ним провів російський режисер Федір Бондарчук — пропагандист і прихильник владіміра путіна.

Під час лекції Вуді Аллен говорив про світовий кінематограф, власну режисуру та роль штучного інтелекту в кіно. Режисер заявив, що завжди любив російське кіно. Водночас він заявив, що поки йому не надходили пропозиції зняти фільм у росії. Проте якби вони були, він би «сів би і подумав про те, яким би міг бути сценарій про те, як добре почуваєшся в Москві та Петербурзі».

Гостями фестивалю також стали сербський режисер Емір Кустуріца, який давно підтримує росію, а також американський актор і каскадер Марк Дакаскос, який знімався у бойовиках 90-тих. На відміну від Вуді Аллена, вони приїхали до москви особисто.

Вуді Аллен — режисер понад 50 фільмів, зокрема "Енні Голл" (1977), "Мангетен" (1979), "Мураха Антц" (1998), "Сенсація" (2006), "Опівночі в Парижі" (2011) та інших. Режисер має 16 номінацій та 4 нагороди "Оскар".