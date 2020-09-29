12% українців не платитимуть за компослуги у разі збільшення тарифів – опитування

12,3% опитаних українців заявили, що не здійснюватимуть комунальних платежів, якщо тарифи підвищать.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, пише "Економічна правда".

На питання, чи здійснюватимуть опитані комунальні платежі у разі підвищення тарифів, 53,5% сказали, що так, 12,3% - ні, 34,4% - не змогли відповісти на питання.

Водночас на питання, чи знають вони про відкриття ринку газу, 44,9% опитаних відповіли, що знають, 54,7% - не знають, 0,4% - не змогли відповісти.

При цьому, 11,3% респондентів заявили, що підтримують таку лібералізацію ринку природного газу, 53% - не підтримують, а 35,7% не змогли відповісти.

Зазначається, що 38,3% опитаних покладають провину за підвищення ціни на газ для населення на державу, 22,5% - на "Нафтогаз", 6,5% - на європейських газових трейдерів, 13% - на українських постачальників, 17,6% не змогли відповісти на запитання.

Соціологічне дослідження "Настрої населення напередодні опалювального сезону й ставлення до тарифів на комунальні послуги" проводилось з 17 до 23 вересня методом "віч-на-віч".

За місцем проживання опитали 1209 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3% з імовірністю 0,95.



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