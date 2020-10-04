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"ПриватБанк" запустив функцію оплати комуналки через телефонний дзвінок

Для того, аби оплатити комуналку, потрібно зателефонувати на гарячу лінію "ПриватБанку" 3700
Державний "ПриватБанк" повідомив, що для людей старшого покоління там запустили функцію оплати за комунальні послуги через телефонний дзвінок до банку.
"ПриватБанк" запустив функцію оплати комуналки через телефонний дзвінок Фото: Радіо Свобода

Про це повідомляють у пресслужбі "ПриватБанку", пише "Громадське".

Оплата комунальних платежів за телефонним дзвінком має допомогти людям пенсійного віку пережити карантин та відмовитися від походів до банківських відділень. Для того, аби оплатити комуналку, потрібно зателефонувати на гарячу лінію "ПриватБанку" 3700.

"ПриватБанк" запустив програму, в рамках якої співробітники служби підтримки будуть при наближенні термінів оплати чергових комунальних платежів рекомендувати клієнтам зробити оплату телефоном і навчать як це правильно зробити", - зазначають у "ПриватБанку".

Там обіцяють, що оплата комуналки за допомогою телефонного дзвінка триватиме лічені хвилини та може здійснюватися з будь-якої картки.

За розрахунками "ПриватБанку", щомісяця у відділеннях банку комунальні платежі оплачує понад 1,5 мільйона людей. Переважна більшість з них - люди старшого віку.

Напередодні в уряді схвалили постанову, яка дозволяє пенсіонерам здійснювати оплату комунальних платежів за допомогою дзвінка до банку або через листоношу (якщо пенсію пенсіонер отримує через Укрпошту).

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10 04 2020 11:33
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