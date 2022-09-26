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ПриватБанк дозволив купівлю валюти фізособам для відкриття депозитів

ПриватБанк дозволив своїм клієнтам купувати валюту у мобільному додатку Приват24 для відкриття депозитів.
ПриватБанк дозволив купівлю валюти фізособам для відкриття депозитів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Financial Club .

Нова опція стала доступною для фізичних осіб через інтернет-банкінг, а також мобільний додаток Приват24. Щоб нова послуга з'явилася, потрібно оновити її до актуальної версії.

ПриватБанк розміщує строкові депозити строком від 3 місяців під 0,01%. Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку – 37,4532 грн за долар. Тобто мінімальна сума депозиту становить 2 долари, а максимальна 1335 доларів.

Окрім ПриватБанку, цю послугу надають майже три десятки приватних та державних фінансових установ.

Раніше повідомлялось, що "Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків.

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26 09 2022 19:50
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