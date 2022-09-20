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"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків

Валютні вкладники можуть отримати максимум тисячу доларів і тисячу євро на день
"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків Фото: з вільних джерел

Державний "ПриватБанк" обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день.

Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на відповіді менеджерів банку клієнтам.

У "ПриватБанку" відмови видавати доларові вклади пояснюють дефіцитом валютної банкноти через війну– проблеми із доставкою готівки з-за кордону.

Як раніше повідомляв iPress, "ПриватБанк" оголосив про закінчення арбітражного розгляду в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LMAC) щодо виплати чотирьох кредитів та відсотків за ними на загальну суму $1 млрд.

 
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20 09 2022 12:20
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