"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків

Валютні вкладники можуть отримати максимум тисячу доларів і тисячу євро на день

Фото: з вільних джерел

Державний "ПриватБанк" обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день. Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на відповіді менеджерів банку клієнтам. У "ПриватБанку" відмови видавати доларові вклади пояснюють дефіцитом валютної банкноти через війну– проблеми із доставкою готівки з-за кордону. Як раніше повідомляв iPress, "ПриватБанк" оголосив про закінчення арбітражного розгляду в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LMAC) щодо виплати чотирьох кредитів та відсотків за ними на загальну суму $1 млрд.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію