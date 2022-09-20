БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВалютні вкладники можуть отримати максимум тисячу доларів і тисячу євро на деньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Приватбанк" обмежив суму видачі валютної готівки з рахунків
Фото: з вільних джерел
Державний "ПриватБанк" обмежив своїм валютним вкладникам максимальну суму видачі готівки з рахунку $1 тис. і 1 тис. євро на день.
Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на відповіді менеджерів банку клієнтам.
У "ПриватБанку" відмови видавати доларові вклади пояснюють дефіцитом валютної банкноти через війну– проблеми із доставкою готівки з-за кордону.
Як раніше повідомляв iPress, "ПриватБанк" оголосив про закінчення арбітражного розгляду в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LMAC) щодо виплати чотирьох кредитів та відсотків за ними на загальну суму $1 млрд.
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20 09 2022 12:20 МЕДІА
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