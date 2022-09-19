Арбітражні провадження ЛМАС завершилися успіхом для ПриватБанку

ПриватБанк оголосив про закінчення арбітражного розгляду в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LMAC) щодо виплати чотирьох кредитів та відсотків за ними на загальну суму $1 млрд.

Про це повідомила прес-служба державного банку в понеділок, 19 вересня.

"ПриватБанк радий повідомити, що 13 вересня арбітражні розгляди були остаточно вирішені на користь банку, всі претензії до банку були повністю відхилені", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що в грудні 2016 року в рамках заходів з націоналізації ПриватБанку було проведено процедуру bail-in за чотирма кредитами на загальну суму $595 млн, наданих UK SPV Credit Finance Plc ПриватБанку. Згідно з українським законодавством, у результаті процедури bail-in всі зобов'язання ПриватБанку перед UK SPV Credit Finance за чотирма кредитами були повністю погашені.

В арбітражному розгляді позивачі (UK SPV Credit Finance спільно з Madison Pacific Trust) стверджували, що процедура bail-in не діє відповідно до англійського права, і що банк, як і раніше, зобов'язаний виплатити в повному обсязі основну суму та суму нарахованих відсотків за кредитними договорами.

У травні 2021 року Банк Англії оголосив про своє рішення визнати процедуру bail-in, проведену в Україні, суттєво схожою за призначенням та очікуваними результатами на аналогічну процедуру в Сполученому Королівстві, тим самим погасивши всі зобов'язання ПриватБанку щодо цих кредитів на дату процедури bail-in (грудень 2016 року) відповідно до англійського законодавства.

Після цього арбітражний суд виніс остаточні арбітражні рішення, які передбачали відхилення всіх вимог до ПриватБанку та підтвердження того, що ПриватБанк не зобов'язаний виплачувати основну суму та відсотки позивачам за кредитними договорами.

"ПриватБанк був звільнений від будь-яких зобов'язань щодо сплати основної суми боргу або будь-якої додаткової виплати відсотків за будь-яким з чотирьох кредитів, за якими було проведено процедуру bail-in. У сукупності ці суми дозволили банку заощадити понад $1 млрд на благо України та її народу", – йдеться у заяві банку.

Нагадаємо, наприкінці липня Верховний суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку. Це було остаточне судове рішення у справі, яка була важливою складовою судової боротьби держбанку з колишніми власниками.