ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування

Державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

"Без черг та походу до відділень банку можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку.

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:

Авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку

Натиснути пункт меню "Банківські послуги" - "Отримати грошовий переказ" - обрати платіжну систему

Ввести контрольний номер та дані переказу

Вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.

Раніше повідомлялось, що за рік інфляція зросла майже на чверть.