НОВИНИДержавний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування
Фото: job-sbu.org
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
"Без черг та походу до відділень банку можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку.
Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:
- Авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку
- Натиснути пункт меню "Банківські послуги" - "Отримати грошовий переказ" - обрати платіжну систему
- Ввести контрольний номер та дані переказу
- Вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.
Раніше повідомлялось, що за рік інфляція зросла майже на чверть.
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12 10 2022 11:38 МЕДІА
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