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Туреччина зупинила грошові перекази з росії

16 січня 2024, 21:38
Туреччина зупинила грошові перекази з росії
Фото: 24 канал
Проблеми з переказом грошей з росії в Туреччину почалися ще в грудні і вони лише збільшуються.

Цього року трансфери були припинені і це призвело до серйозних збоїв у експорті продукції з Туреччини в росію.

Про це пише турецьке ЗМІ Ekonomim.

Після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена експортери не могли отримувати платежі з росії в турецьких лірах і російських рублях, деякі банки відправляли перекази назад, деякі банки почали відхиляти транзакції, які вони раніше приймали, заявивши, що це “заборонені товари”, - пише видання, посилаючись на власні джерела.

Майже всі перекази були припинені з 1 січня, що завдало значного збитку експортерам.

Так, експортери в автомобільному секторі не можуть отримати перекази від початку року. 

А турецькі виробники взуття, які співпрацюють з російськими компаніями, в січні не отримали жодних платежів від російських клієнтів. 

Таку ж ситуацію виданню підтвердили компанії хімічної промисловості, виробники текстилю та судновласники, які здійснюють перевезення до росії.

Нещодавні проблеми з переказом грошей пов’язані з розширенням останнього списку санкцій ЄС, зокрема, якщо навіть компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції, покупець може бути включений до санкційного списку, або на балансі турецьких банків чи російських банків відбуваються операції в рублях”, - розказало анонімне джерело в Мінторгівлі Туреччини.

Турецьке видання також наводить статистику зростання по турецькому експорту в росію за минулий рік.

Минулого року експорт Туреччини до росії зріс на 23,2%, з 7 млрд 647 млн доларів у 2022 році до 9 млрд 423 млн доларів. П'ять секторів, які найбільше експортують до цієї країни - це хімічна промисловість, машинобудування, автомобільна промисловість, свіжі фрукти та овочі та електроніка”, - пише видання.

Крім того, є труднощі  в компаній, які були створені росіянами і діють у Туреччині.

 Ми також повідомляли, що минулого року Туреччина різко збільшила експорт товарів військового призначення до росії.

 

РосіяТуреччинаперекази

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