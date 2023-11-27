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Туреччина різко збільшила експорт товарів військового призначення до росії – Financial Times

27 листопада 2023, 12:24
Туреччина різко збільшила експорт товарів військового призначення до росії – Financial Times
Стрімке збільшення обсягів торгівлі звело нанівець спроби Європи і США стримати здатність росії озброювати свою армію.

Про це пише Financial Times.

Експорт Туреччини до росії товарів, які життєво важливі для військової машини рф в цьому році різко збільшився. 

Це викликає занепокоєння у США і союзників, адже країна діє як канал для "чутливих" товарів від їхніх власних виробників. 

"Зростання обсягів торгівлі звело нанівець спроби США і Європи стримати здатність москви озброювати свої ЗС, посилюючи напруженість між Анкарою та її партнерами по НАТО", - пише видання. 

Через ці відносини Туречина - росії заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон цього тижня відвідає Стамбул і Анкару, де обговорить торговельну і фінансову діяльність, яка приносить користь зусиллям росії у війні проти України.

"Це буде друга поїздка Нельсона до Туреччини цього року, і вона відбувається на тлі ознак того, що деякі запчастини подвійного призначення, визначені США та їхніми союзниками як такі, що мають особливу цінність для війни, транспортуються безпосередньо до Росії, навіть якщо вони були позначені як такі, що призначені для відправки в іншу країну", - пише FT.

За перші дев'ять місяців цього року Туреччина повідомила про експорт 45 категорій товарів, які США вважають "високопріоритетними", на $158 млн до росії і п'яти колишніх радянських країн, підозрюваних у тому, що вони виступають посередниками для москви. 

Це в три рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли почалася повномасштабна війна в Україні.

Мова йде про мікрочіпи, комунікаційне обладнання і деталі, такі як телескопічні приціли. Усе це підпадає під експортний контроль США, ЄС, Японії і Британії, спрямований на запобігання їх потраплянню в росію.

"Але їх можна обійти за допомогою компаній, які використовують структури посередників, щоб приховати свої кінцеві пункти призначення", - написали журналісти. 

Нещодавно стало відомо, що російська нафта через Туреччину потрапляє на найбільший завод Греції.

 

РосіяекспортТуреччина

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