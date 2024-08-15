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Raiffeisen заборонив росіянам робити валютні перекази за кордон

15 серпня 2024, 19:01
Raiffeisen заборонив росіянам робити валютні перекази за кордон
Причиною став тиск ЄЦБ на філію банку.

російська дочка австрійської Raiffeisen Bank International оголосила, що з 2 вересня приватні клієнти більше не зможуть переказувати за кордон кошти у будь-якій валюті, окрім рублів.

Про це повідомляє агенція Reuters.

російський Raiffeisen заявив, що нове обмеження, яке не поширюватиметься на деякі великі і міжнародні компанії, вводиться через спроби групи скоротити свою присутність в росії під тиском європейських регулюючих органів.

Європейський центральний банк вимагає від банків Евросоюза, які все ще працюють в рф, розірвати зв'язки. 

Банк наполягає, аби всі банки, які мають значні зв'язки з росією, прискорити зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту для скорочення і відходу з російського ринку.

"З 2 вересня 2024 року вихідні транскордонні перекази в іноземній валюті стануть недоступними для всіх клієнтів банку, за винятком обмеженої кількості корпоративних клієнтів у сфері великого та міжнародного бізнесу", - повідомляє Райффайзенбанк в росії.

Обмеження було введено відповідно до рішення RBI Group у зв'язку з регулюванням ЄЦБ, заявили у банку. 

"Зміни не поширюються на транскордонні платежі у рублях", - додали в установі. 

Наевсні Raiffeisen заявив, що ЄЦБ вимагатиме від нього подальшого скорочення свого бізнесу в росії шляхом скорочення кредитування клієнтів та скорочення міжнародних платежів із рф до 2026 року.

Банки єврозони більш ніж вдвічі скоротили свою присутність на росії з того часу, як москва вторглася в Україну 2022 року.

На початку серпня ми писали, що Raiffeisen за 6 місяців заробив в росії €705 млн.

 

РосіясанкціїпереказиRaiffeisen

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