Raiffeisen за 6 місяців заробив в росії €705 млн

Це навіть більше, ніж було рік тому.

Австрійський банк Raiffeisen Bank International за півроку отримав більше половини свого прибутку від роботи в рф.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті RBI піврічному звіті про діяльність банківської групи Raiffeisen.

"Консолідований прибуток становив 1 324 млн євро, що на 90 млн євро більше, ніж в 2023 році. Девальвація, зокрема російського рубля, негативно вплинула на консолідований прибуток", - йдеться в звіті.

російська "дочка" Raiffeisen представлена в 20 країнах, заробила за 6 місяців цього року 892 млн євро - до сплати податків, а після сплати 187 млн євро податків - чистий прибуток Райффайзена в рф склав 705 млн євро, що на 20 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прибуток RBI від роботи в Україні у першому півріччі становив 102 млн євро, в білорусі - 71 млн.

Згідно зі звітом, Raiffeisen Bank International "продовжує працювати над продажем або відокремленням російського дочірнього банку".

"Проте обидві альтернативи вимагають численних дозволів від різних російських та європейських органів влади, а також від відповідних центральних банків. Таким чином, процес не є повністю в руках RBI. Тому дуже важко зробити реалістичний прогноз щодо того, коли RBI завершить деконсолідацію свого російського банку", - написано в звіті.

Крім того, цього тижня під час телефонної розмови з аналітиками голова правління RBI Йоганн Штробль сказав, що найбільш вірогідним сценарієм зараз є частковий продаж дочірнього банку в рф. Таким чином в RBI розраховують зберегти свою присутність в росії навіть у разі можливого продажу "дочки".

"Основне припущення полягає в тому, що ми повинні зберегти 40%", - сказав глава банку.

Загалом в Raiffeisen Bank International планують "суттєво скоротити" свою діяльність в рф до 2026 року.

Днями ми писали, що Raiffeisen скорочує бізнес в росії.