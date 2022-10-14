В Україні розширили можливості зняти готівку на касах в магазинах
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Відтак мережа покриття цієї послуги для карток ПРОСТІР сягнула 100%, і тепер кожен власник картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу", - йдеться в повідомленні.
Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків-еквайрів, а саме: Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, "Південний", Альфа-Банк та банк "Восток". Максимальний ліміт - 6 000 гривень за одну операцію.
Нагадаємо, послуга з видачі готівки на касі сприяє забезпеченню потреб громадян у готівці, а також зменшує потреби в інкасації та пов’язані з цим ризики під час воєнних дій. Загалом протягом останніх місяців у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1,7 млрд грн на місяць.
Раніше повідомлялось, що ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування.
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